Нутрициолог Сотскова: Ценность супов преувеличена

В России выросло поколение людей, которых в школе и дома заставляли обязательно есть супы. В противном случае есть высокий риск заболеть гастритом или получить другие проблемы со здоровьем. Нутрициолог Людмила Сотскова рассказала, что подобное мнение - это стереотип, сообщает newsnn.ru . Однако, эксперт не отрицает, что первое блюдо - это полезная еда.

Специалист объясняет, что традиционно суп варят на бульоне и добавляют туда овощи, крупы, макаронные изделия, зелень. Если посмотреть на готовое блюдо глазами нутрициолога, то оно состоит из витаминов, углеводов, жиров и белков. Получается, за один прием пищи человек получает все, что необходимо для функционирования организма.

«Если человек любит суп, то в нем нет ничего вредного. Супы прекрасно насыщают и согревают зимними днями, способствуют хорошей работе иммунной системы», — NewsNN рассказала нутрициолог Людмила Сотскова.

Если человек не любит суп, то не надо себя заставлять. Важно обеспечить организм необходимыми веществами, которые можно брать из других блюд. Злаки, мясные, рыбные продукты и овощи, - все это важно распределить среди своих приемов пищи.

Хеликобактер пилори - вот бактерия, которая провоцирует развитие гастритов и язв. Супы к этому процессу не имеют никакого отношения.

Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина ранее рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты положительно влияют на работу мозга.