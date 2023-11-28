«Ускоряют восприятие информации»: выяснилось, какие продукты улучшают активность мозга

Активная работа мозга — залог успеха во многих делах, начиная с личной жизни и бытовых вопросов, заканчивая карьерой. Поэтому многие стараются всячески стимулировать этот процесс, хоть и не всегда успешно.

Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала, какие продукты могут повлиять на работу мозга.

Позитивное влияние

«Орехи, особенно грецкие, содержат полиненасыщенные жирные кислоты и витамин Е, а они, в свою очередь, ускоряют восприятие информации, борются со свободными радикалами. Их можно употреблять в комплексе с горьким шоколадом — он насыщен флавоноидами и антоцианами, улучшающими приток крови к мозгу», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не менее полезными продуктами, заверила специалист, являются морская рыба и ягоды. Первая содержит омега-3, благодаря чему укрепляет и очищает стенки сосудов. Вторые же способны насытить организм большим количеством антиоксидантов и витаминов, что положительно скажется на работе мозга.

«Зеленые листовые салаты — хороший источник витаминов группы В, которые защищают нервные окончания», — добавила Гадельмурзина.

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Нарушают мозговую деятельность

Существуют и продукты, чье воздействие на мозг является негативным, отметила нутрициолог. Например, фастфуд содержит большое количество «плохих» жиров — именно тех, которые откладываются на стенках сосудов и вызывают атеросклероз, что, в свою очередь, ведет к нарушению работы мозга.

«В копченостях и колбасах имеется большое количество «скрытой» соли, что приводит к повышению артериального давления. Не менее вредна еда с зажаренной корочкой, так называемые продукты гликации. Они повреждают структуру клетки, стенка клетки теряет эластичность, происходит старение организма, в том числе и мозга», — заключила собеседница.

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