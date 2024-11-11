Нутрициолог Стародубцев назвал восемь правил безопасного похудения

Эксперт рекомендует полностью отказаться от перекусов. На протяжении дня у человека должно быть два или три полноценных приема пищи. Во время каждого приема важно употреблять легкий овощной салат, заправленный маслом. Запивать пищу можно водой или зеленым чаем. Спустя 30-60 минут после еды можно полноценно попить воды или зеленый чай.

В каждом приеме пищи, кроме овощей, должен присутствовать белковый продукт. В качестве десерта после основного приема пищи рекомендовано есть фрукты.

«Если очень хочется, 1-2 раза в неделю можно поесть шоколад, тортики, пирожные (в умеренном количестве — ¼-1/5 шоколадки, ломтик тортика, одно пирожное). Фанатичный запрет десертов приводит к срывам», — сообщил gorod55.ru.

Нутрициолог Стародубцев также рекомендует употреблять пищевые добавки: мио-инозитол, липоевую кислоту, L-Carnitine. Препараты способствуют расщеплению жиров. Каждый день важно много двигаться. Вид деятельности значение не имеет: пешая прогулка, генеральная уборка дома, зарядка на работе, работа в саду, тренажерный зал, бег.

Эксперт предупредил, что все рекомендации не имеют краткосрочное действие. Они должны превратиться в ежедневный образ жизни, которому стоит следовать на протяжении многих лет.

«На холодильник необходимо повестить лист и раз в неделю отмечать свой вес. Очень важно запоминать размер порций. При стагнации вы будете постепенно уменьшать размер порций и так поймете, сколько нужно есть, чтобы вес начал снижаться», — добавил Стародубцев.

Ранее нутрициолог Башкирова раскрыла интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что нельзя есть перед сном, чтобы выспаться.