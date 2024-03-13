Нутрициолог Сумина пояснила, как сделать блины полезными

Нутрициолог Анастасия Сумина поделилась простыми способами, как превратить традиционного угощение на Масленицу в полезное блюдо, насыщенное витаминами и полезными веществами, сообщает inkazan.ru .

Эксперт призвала не отказываться от употребления в своем рационе блинов в период Масленицы тем людям, кто питается правильно. Достаточно заменить некоторые ингредиенты или добавить дополнительные. Например, пшеничную муку заменяют на нутовую. Тогда в готовой продукции будет много белков. Нутовая мука считается более полезной.

Особенное внимание уделяем начинке для блинов. От сахара отказываемся. Заменяем его на мед, сироп топинамбура или подсластители.

«Но все в меру», — предупредила нутрициолог.

В качестве начинки рекомендовано использовать творог с кокосовой стружкой (источником клетчатки). Несладкий вариант начинки — индейка с зеленью.

В составе блинов больше углеводов и жиров, чем белков. Эксперт не рекомендует съедать больше трех блинов в день, но и демонизировать блюдо не стоит.

«Блины — это не опасная еда, ее можно и нужно есть, но только в меру: не переедать и заниматься физической активностью», — заключила специалист.

Ранее фольклорист и этномузыколог Елена Лебедева рассказала, какие традиции чтили наши предки во время Масленицы. До современных дней дожили лишь некоторые из них — поедание блинов и сжигание чучела.