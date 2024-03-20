Нутрициолог Сумина рассказала, чем опасен пост

Веселое празднование Масленицы для православных христиан ознаменовывает наступление Великого поста. Нутрициолог Анастасия Сумина уверена, что с точки зрения науки резкий отказ от ряда продуктов на 40 дней вредит здоровью человека, сообщает inkazan.ru .

«Держание поста, достаточно щепетильный момент. С точки зрения науки, оно вредно для здоровья, но так как это касается религии, вера людей выше советов специалистов по питанию», — уверена эксперт.

Эксперт Сумина напомнила, что во время Великого поста необходимо отказаться от употребления мяса, птицы и яиц. Также стоит ограничить рыбу и некоторые другие продукты. Через 40 дней можно возвращаться к привычному рациону. Только за это время организм потеряет необходимые запасы полезных веществ. Например, организм покидает йод, что провоцирует гормональный сбой.

«За 40 дней можно истощить запасы, например, витамина В12, который участвует в созревании эритроцитов — красных клеток крови. При его нехватке развивается анемия, страдают сердечно-сосудистая и нервная системы», — объяснила специалист.

Человек может не знать о проблемах со здоровьем. Ограничение в еде приведет к ухудшению самочувствия. Особенно не рекомендуется людям с пищевыми расстройствами. Избежать срыва не выйдет.

«За 40 дней можно истощить запасы, например, витамина В12, который участвует в созревании эритроцитов — красных клеток крови. При его нехватке развивается анемия, страдают сердечно-сосудистая и нервная системы», — объяснила собеседница Inkazan.ru.

Нутрициолог Анастасия Сумина рекомендует не следовать традициям Великого поста. Достаточно изменить свой рацион. Ежедневно следует употреблять 70% растительной пищи и только 30% животной. В противном случае придется восстанавливаться: накапливать необходимые полезные вещества, витамины.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал подорожание многих товаров: продуктов питания, алкоголя.