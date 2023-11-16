«Нужно пресекать»: Юрист прокомментировала инициативу о запрете цирков с животными

Тема о необходимости запрета выступления животных на сеансах цирка поднимается среди депутатов ГД не в первый раз. Юрист школы бизнеса «Синергия» Дарья Морскова высказала мнение, насколько такое решение правильное, сообщает inkazan.ru .

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призывает артистов и дрессировщиков к гуманности в обращении с животными. Юрист отметила, что вопрос гуманности никак не нарушается. Если животное родилось не в естественной среде, то, напротив, отпуск зверя в леса или тайгу - это и есть жесткое обращение. Нельзя заставить животное выступать в цирке, если оно уже жило в естественной среде.

«Если возникают сомнения относительно соблюдения правил содержания животного, то стоит проводить проверки и наказывать виновных лиц», — пояснила юрист школы бизнеса «Синергия» Дарья Морскова

Юрист уверена, что в первую очередь необходимо проверить условия в цирках и зоопарках РФ. Если есть нарушения, то тогда поднимать вопрос о каких-либо запретах. Причем, особенное внимание необходимо уделить именно циркам, особенно бродячим.

«Их деятельность нужно пресекать, контролировать, изымать животных и передавать на содержание в места, где к ним смогут относиться с добротой, нежностью и любовью», — заключила спикер.

Чаще всего в зоопарках создают оптимальные условия для проживания животных.

Ранее стало известно, как волонтеры «Дино» построили большой вольер, чтобы забрать в приют медведя. Животное 15 лет жило в клетке без калитки под открытым небом. Его приобрели для развлечения публики на территории туристической базы.