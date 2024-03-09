NV: Зеленский вынужден сократить минимум пять министерств из-за дефицитного бюджета

Украинское издание «Новое время» сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский намерен сократить минимум пять ведомств из девятнадцати в связи с отсутствием денег в бюджете для их функционирования.

Ранее представители украинской власти неоднократно делали различные заявления о том, что в бюджете не хватает средств. Основная причина — деньги в украинский государственный бюджет поступают из-за границы, рассчитывать на собственные источники не приходится.

Источники в Офисе президента и парламентской фракции партии «Слуга народа» рассказали «Новому времени», что в ближайшее время пять министерств будут закрыты. В первую очередь планируют прекратить деятельность министерства, которое курируют социальную деятельность. Решать данные вопросы начнут сотрудники Центра правительства. Некоторые министерства будут объединены.

«В ближайшие месяцы украинский кабмин ждут серьезные сокращения. Речь идет о расформировании не менее 5 министерств из 19 имеющихся», — говорится сообщении, опубликованном на сайте издания.

Источники сообщают, что работой премьер-министра Украины Дениса Шмагаля в офисе украинского президента довольны, поэтому вопрос о кадровых ротациях в данной сфере не рассматривается.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил отправку войск НАТО на Украину.