NYT: автор «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит умерла от редкого заболевания

Автор романов «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит умерла в возрасте 66 лет от редкого заболевания, сообщило издание The New York Times.

Партнерша писательницы Джули Дивола и ее сестра Джуди Клиффорд сообщили, что Лиза Джейн Смит на протяжении 10 лет боролась с последствиями редкого аутоиммунного заболевания. Ее не стало 8 марта. Мисс Смит умерла в больнице.

По данным издания, автор многих популярных романов иногда испытывала творческий кризис. В написании произведений она делала большую паузу. Тогда в семье произошло несколько трагедий. Ее мать умерла от рака легких. У ее зятя развилась меланома четвертой стадии. Со временем мужчина выздоровел.

По данным издания, на официальном сайте создательницы «Дневников вампира» разместили информацию о кончине женщины.

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