NYT: директор ЦРУ совершил секретный визит в Киев

Газета The New York Times информирует, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в десятый раз с момента начала СВО посетил Киев в прошлый четверг, 15 февраля.

Газета сообщает, что визит прошел в строгой секретности. СМИ не информировали о появлении директора ЦРУ на Украине.

В Киеве обеспокоены позицией США. Палата представителей Конгресса отказывается выделять деньги для финансирования ВСУ. Сотрудники украинской разведки обеспокоены также тем, что Украина может повторить судьбу Афганистана. В обязанности Уильяма Бернса во время визита входило успокоить руководство Украины.

«Мы демонстрировали четкую приверженность Украине на протяжении многих лет, и этот визит стал еще одним сильным сигналом о том, что приверженность США будет продолжаться», — пояснил источник в разведывательном ведомстве.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс в материале для журнала Foreign Affairs поделился мнением, что 2024 год может стать переломным в зоне СВО. Он будет тяжелым. США необходимо поддержать Киев, ведь выделенная помощь не оказывает существенного значения для американского бюджета, но является важностью составляющей для украинского.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что произойдет после освобождения Авдеевки.