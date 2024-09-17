Сноуден объяснил, почему в Ливане произошла детонация пейджеров

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, почему в Ливане произошла детонация пейджеров в разных районах. Об этом вечером вторника, 17 сентября, пишет РИА Новости.

По словам Сноудена, это не может быть хакерской атакой – скорее всего, речь идет о встроенных взрывных устройствах, ведь у людей зафиксированы серьезные травмы. Поэтому такой характер повреждений никак не может говорить о перегретых аккумуляторах, резюмировал Сноуден.

Напомним, что во время взрыва пейджеров в разных частях Бейрута пострадали десятки, если не сотни людей. Некоторые журналисты уверены, что именно пейджеры привлекают внимание со стороны Израиля, так как часто используются движением «Хезболлах» – их сложно прослушать или же взломать.

Ранее сообщалось о стремлении союзников Киева начать переговоры, но только после выборов в США.