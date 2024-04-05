NYT: на июльском саммите НАТО Украине откажут в членстве, но дадут новые обещания

Осведомленные источники сообщили The New York Times (NYT), что НАТО не готово принять Украину в нынешних реалиях. Между членами альянса идет дискуссия, как отказать Киеву так, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в ее победе в зоне СВО и возможности сотрудничества в дальнейшем.

Большинство стран, которые входят в альянс, понимают опасность ситуации. Если на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза НАТО официально пригласить Украину стать равноправным членом, то это станет сигналом о начале масштабной войны. После 1945 году подобного противостояния в Европе не было.

Параллельно с этим члены организации понимают, что Украина находится в катастрофическом положении. Никто не заинтересован в ее полном поглощении Россией. Члены дискуссируют, как показать возможность принятия Украины в будущей перспективе. Прийти к общему мнению пока не выходит.

Так, было предложено предоставлять Украине финансирование на протяжении ближайших пяти лет.

«Предоставить Украине помощь в размере 100 миллиардов долларов в течение пяти лет — был встречен с недоумением, поскольку неясно, как НАТО может заставить свои государства-члены вносить взносы, особенно с учетом бюджетных или политических ограничений, подобных тому, который был принят Конгрессом США, который выделил Украине 60 миллиардов долларов», — пишет NYT.

Ранее мы сообщали, что МИД России отреагировал на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд.