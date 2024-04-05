МИД ответил на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

В Министерстве иностранных дел Швеции назвали планы Швеции по созданию базы НАТО на острове Готланд провокационными, передают РИА Новости .

В дипломатическом ведомстве отметили, что Североатлантический альянс совместно со Стокгольмом превращает мирное Балтийское море в арену для конфронтации.

«Для купирования угроз на северном направлении воссоздан Ленинградский военный округ… Дальнейшие решения по обеспечению безопасности России будут приниматься в зависимости от развития ситуации», — отметили в МИД.

Отмечается, что дипломаты продолжают тщательно следить за ситуацией и оценивать ее. Также ведомство отметило, что такая провокационная активность создает новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе.

Остров Готланд принадлежит Швеции. Он находится в Балтийском море в 330 километрах от Калининграда. Вместе с близлежащими небольшими островками составляет историческую провинцию Готланд, лен Готланд и коммуну.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольмом намерен обсудить с НАТО укрепление обороны острова Готланд.

Швеция стала официальным членом НАТО в марте 2024 года. Теперь в альянсе состоит 32 страны.

Ранее МИД РФ сообщил, что в боях на Украине участвуют шведские наемники.