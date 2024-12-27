NYT: партнеры США расширяют торговлю с Россией и ослабляют поддержку Украины

Некоторые партнеры США увеличивают объемы торговли с Россией, при этом ключевые союзники Вашингтона не помогают укреплять Украину. К такому мнению пришли авторы материала, опубликованного в газете The New York Times.

В материале указано, что санкции против России не всегда соблюдаются, причем нередко из-за невозможности их реализации. Иногда создается впечатление, что странам ЕС просто невыгодно прекращать все отношения с Россией. Так, ключевые американские партнеры импортируют российскую нефть в рекордных объемах.

Автор предполагает, что полученные деньги Россия направляет на производство военной техники и снарядов. По его мнению, Европа за время проведения спецоперации на Украине не смогла усилить свою армию. В случае отказа США от поддержки Украины или ее уменьшения страны ЕС не смогут самостоятельно помогать Киеву.

«Это особенно проблематично, учитывая, что господин Трамп и некоторые из его помощников выразили глубокий скептицизм по поводу поставок американского оружия на Украину», — указано в материале.

Автор материала считает, что во время всей своей политической карьеры президент США Джо Байден выстраивал определенные партнерские отношения. После ухода с занимаемого поста связи будут нарушены из-за того, что избранный президент имеет больше влияния и другие взгляды на многие вещи. Автор отмечает, что прекращение некоторых партнерских связей изменит позиции во всем мире.

Ранее сообщалось, что Байден не учел Украину в новом оборонном бюджете США.