Politico: в Демократической партии США легкий график предвыборной кампании Харрис вызывает нервозность

Представители Демократической партии США нервничают на фоне того, что кандидат в президенты страны Камала Харрис проводит малое число предвыборных мероприятий, что в итоге может стоить ей победы на выборах. Об этом сообщает газета Politico.

Уточняется, что в рамках предвыборной кампании Харрис проводит меньше мероприятий, чем ее оппонент – экс-президент Дональд Трамп, и почти полностью избегает незапланированного взаимодействия с избирателями и прессой.

Отмечается, что до момента выборов остался ровно месяц, и минимизирующий риски подход Харрис к гонке в итоге может пойти во вред, поскольку ей необходимо заниматься привлечением тех избирателей, которые до сих пор не определились в плане своего голоса.

Добавляется, что демократы сравнивают ее подход к кампании с тактикой экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, решившей восемь лет назад не ехать на предвыборные мероприятия в колеблющийся штат Висконсин, что стоило ей победы в гонке против кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

В Демократической партии Штатов настаивают на том, что Камале Харрис следует брать пример с экс-президента Барака Обамы, который почти ежедневно лично общался с избирателями и проводил множество мероприятий.

Ранее политолог Павел Фельдман заявил, что поведение Харриса и Трампа на дебатах напоминает детей в песочнице.