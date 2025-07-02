NYT узнал о временном прекращении поставок оружия Украине со стороны США

На протяжении нескольких ближайших месяцев США не планируют поставлять Украине боеприпасы, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться анонимными.

По информации издания, на данный момент чиновники не могут спрогнозировать, как приостановка поставок вооружений отразится на ситуации на Украине. В администрации пояснили, что США боятся образования дефицита снарядов для собственных нужд. В случае экстренной ситуации они могут понадобиться как США, так и союзникам. Решение принимали на основании отчета Минобороны. Было отмечено, что интересы США должны быть приоритетными. Собеседники отметили, что сомневаться в военной мощи Штатов не стоит. В Минобороны проанализировали, какую поддержку оказывали союзникам в последнее время.

«В мощи вооруженных сил США можно не сомневаться — достаточно спросить Иран», — цитирует газета слова представителя Белого дома.

О приостановке передачи снарядов ранее сообщило издание Politico. Источники назвали причину — нехватка на складах ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов, предназначенных для Украины. ТАСС обратился в Пентагон с просьбой прокомментировать информацию. Агентство заверили в высоком уровне боеготовности американских ВС.

«Приостановка поставок распространится на перехватчики для ЗРК Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты, которые ВВС Украины используют для американских истребителей F-16», — пишет издание NYT со ссылкой на представителей Пентагона.

Ранее политолог Маркелов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» предположил, что США возобновит поставки тяжелой техники осенью через Европу.