Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время интервью ТАСС, говоря о потерях от рук украинских нацистов среди детей, не смогла сдержать слезы.

Мария Захарова рассказала, что в зоне СВО до объявления спецоперации страдали несовершеннолетние жители Донбасса. Атаки по республикам Украина не прекращала с 2014 года. За это период времени известно, что как минимум пострадали 1 936 детей и подростков.

«345 из них погибли. О каких уроках истории вы говорите? Это история жизни людей, они пишут эту самую историю, выживая и залечивая раны физические», — отметила дипломат.

Захарова высказала мнение, что несовершеннолетние жители Донбасса пострадали не только физически. Они получили моральные травмы, которые отзываются в их сердцах и душах.

«Это они сами будут преподносить эти уроки истории будущим поколениям. И никакие филькины грамоты, никакие фейки, никакие боевые листки киевского режима, какими бы они ни были красочными, никогда не смогут переписать знания этих людей - наших людей, наших с вами, потому что мы это все прожили», —подчеркнула представитель российского дипведомства.

Мария Захарова также предоставила статистические данные за 2025 год. От действий киевского режима пострадало 293 несовершеннолетних гражданина. Спикер также обратила внимание, что статистика собирает данные исключительно о физических увечьях, однако детям нанесены сильные моральные страдания.

«22 ребенка были убиты, 271 ребенок ранен», — сообщила Мария Захарова.

Дипломат считает, что подобные статистические данные за год — это страшные цифры. Всего с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1 082 ребенка. Как минимум 236 детей были убиты — пострадавшие умирали на месте терактов киевского режима или после страшных ранений в больницах.

«Они ни в чем не виноваты», — подчеркнула Захарова.

