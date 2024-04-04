О правилах оказания первой помощи при укусе клеща рассказали в поликлинике Ростова
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В одной из поликлиник Ростова напомнили о правилах оказания первой помощи при укусе клеща и дальнейшей утилизации насекомого после извлечения из тела человека, сообщает rostovgazeta.ru.
Медики напомнили, что укус клеща может привести к инфицированию крови. Важно извлечь насекомое из тела сразу после обнаружения. В домашних условиях можно провести процедуру самостоятельно при помощи пинцета.
«Клеща надо схватить пинцетом максимально близко к месту укуса — к коже, где располагается его головка. Аккуратно, не спеша и не нервничая, вытянуть его вертикально. После чего рану нужно обработать йодом», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Важно проверить рану. Если в ней видна черная точка, значит, головка клеща осталась в коже. Медик рекомендует обратиться в травмпункт. Остатки клеща выдернут, а рану обработают.
После извлечения клеща в домашних условиях, важно его правильно ликвидировать. В противном случае он продолжит кусать людей. Сделать это можно только двумя способами. В емкость можно налить бензин, керосин или растворитель. Клеща достаточно поместить в жидкость.
«Самый простой способ уничтожить клеща — сжечь его, сделав костерок из спичек на железной миске», — делится советом доктор.
В случае подозрения, что клещ инфицирован, необходимо отвести его в лабораторию. Предварительно насекомое помещают в банку, плотно закрытую крышкой.
Опасность укуса клеща в том, что человек не придает значение первым симптомам. Они схожи с простудой, поэтому пациент лечится самостоятельно. Нередко после обращения к медикам наступает уже запущенная стадия.
«На Дону есть десяток заболеваний, которые могут передаваться с укусом клеща. Например, боррелиоз. Эти болезни не смертельные, но крайне неприятные. Поэтому если после укуса клеща наблюдается повышение температуры, нужно немедленно обратиться за помощью к врачу», — резюмирует доктор.
Ранее мы сообщали, что клещи активизировались в Подмосковье.