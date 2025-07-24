О сбоях в работе Wi-Fi на «умных остановках» сообщили нижегородцы

В соцсетях появляются жалобы нижегородцев на сбои в работе Wi-Fi на «умных остановках», сообщил newsnn.ru. Корреспондент издания также решил проверить качество предложенной услуги.

По информации издания, пользователи соцсетей рассказывают, что подключиться к интернету невозможно. Жалобы поступают от горожан, которые хотели воспользоваться услугой в разных районах населенного пункта.

«Остановка у Автозаводского универмага вроде „умная“, но тупенькая», — написал один из пользователей.

Корреспондент NewsNN еще 9 июля проверил работу интернета в местах общественного пользования. Он посетил несколько остановок, расположенных в разных районах города. Подобную услугу предложили после частого отключения мобильного интернета. Несколько раз журналист столкнулся с проблемой на стадии подключения. Ошибка возникала уже на этапе получения инструкций. Один раз окно все-таки открылось. Автоответчик сообщил, что услуга подключена. Однако на самом устройстве интернет так и не появился.

По информации издания, только на одной остановке удалось подключиться к интернету. Скорость была высокой. На некоторых локациях доступ к интернету предоставили, но пользоваться им было невозможно из-за низкой скорости и сбоев. Корреспондент пришел к мнению, что с 9 июля проблема оказалась по-прежнему актуальной.

Ранее сообщалось, что в России введут штрафы за умышленный поиск запрещенного контента в интернете.