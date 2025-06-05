«Оба утверждения — фейк»: появилось опровержение информации о госпитализации актрисы Алентовой
В Театре имени Пушкина опровергли данные о госпитализации актрисы Алентовой
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Макар Лисов]
Пресс-секретарь Театра имени Пушкина опровергла информацию о госпитализации народной артистки Веры Алентовой, сообщил ТАСС.
По информации издания, актриса собирается принять участие в ближайших спектаклях. Алентова чувствует себя хорошо. Информацию о госпитализации ранее распространил телеграм-канал.Сообщалось, что 83-летней артистке, известной по своей роли в фильме «Москва слезам не верит», понадобилась помощь медиков после появления болезненных ощущений в брюшной полости. Женщине якобы провели операцию, во время которой хирурги удалили опухолевидное образование.
«Оба утверждения — фейк. С Верой Валентиновной, слава богу, все в порядке. Она чувствует себя хорошо», — сказала собеседница ТАСС.
Дочь актрисы Юлия Меньшова в беседе с корреспондентом РБК также опровергла сообщения о госпитализации матери.
«Врут», — сообщила РБК Меньшова.
Пресс-секретарь театра проинформировала ТАСС, что 25 июня для зрителей покажут постановку «Мадам Рубинштейн». 28 июня на сцене театра представят «Семейку Краузе». В обоих спектаклях задействована народная артистка Алентова. Агентство напомнило, что актриса прославилась за счет исполнения ролей в известных фильмах, например, «Завтра была война» и «Ширли-мырли». Она совмещала кинокарьеру с участием в театральных постановках.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева перенесла операцию из-за острого эндокардита в Чебоксарах.