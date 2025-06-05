По информации издания, актриса собирается принять участие в ближайших спектаклях. Алентова чувствует себя хорошо. Информацию о госпитализации ранее распространил телеграм-канал.Сообщалось, что 83-летней артистке, известной по своей роли в фильме «Москва слезам не верит», понадобилась помощь медиков после появления болезненных ощущений в брюшной полости. Женщине якобы провели операцию, во время которой хирурги удалили опухолевидное образование.

«Оба утверждения — фейк. С Верой Валентиновной, слава богу, все в порядке. Она чувствует себя хорошо», — сказала собеседница ТАСС.

Дочь актрисы Юлия Меньшова в беседе с корреспондентом РБК также опровергла сообщения о госпитализации матери.

«Врут», — сообщила РБК Меньшова.

Пресс-секретарь театра проинформировала ТАСС, что 25 июня для зрителей покажут постановку «Мадам Рубинштейн». 28 июня на сцене театра представят «Семейку Краузе». В обоих спектаклях задействована народная артистка Алентова. Агентство напомнило, что актриса прославилась за счет исполнения ролей в известных фильмах, например, «Завтра была война» и «Ширли-мырли». Она совмещала кинокарьеру с участием в театральных постановках.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева перенесла операцию из-за острого эндокардита в Чебоксарах.