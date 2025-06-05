Алла Пугачева перенесла операцию из-за острого эндокардита в Чебоксарах
В Чебоксары санавиацией доставили Аллу Пугачеву и провели ей операцию
Фото: [Официальный телеграм-канал Минздрава Чувашии]
В Чувашской Республике вновь заработала санитарная авиация. Как сообщило Министерство здравоохранения Чувашии, первым пациентом, эвакуированным воздушным транспортом, стала 41-летняя жительница Алатыря Алла Пугачева.
Женщину с острым эндокардитом оперативно перевезли на вертолете в кардиологический диспансер в Чебоксарах, где ей было проведено хирургическое вмешательство. В настоящее время состояние пациентки стабилизировалось, она находится в процессе выздоровления.
По данным медицинских служб, служба санитарной авиации функционирует в Чувашии уже шестой год. За этот период из города Алатырь в столицу республики было транспортировано свыше 200 человек, преимущественно с болезнями сердца и сосудов.
Ранее сообщалось, что Минюст отказался признавать Урганта и Пугачеву иноагентами.