Обед не по расписанию: в российской семье ссора из-за еды закончилась побоями и вызовом Росгвардии

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 38-летнего местного жителя, который избил свою сожительницу после ее отказа приготовить обед, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации издания, в момент ссоры мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт начался со словесной перепалки. Гражданский муж выразил недовольство из-за нежелания женщины готовить обед, но словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство со стороны мужчины.

По данным издания, мужчина несколько раз ударил сожительницу по голове. Она успела вызвать на помощь сотрудников правоохранительных органов. На место происшествия прибыли представители Росгвардии. Пострадавшая встретила их на пороге квартиры со следами побоев. Рядом находился ее сожитель, который создавал впечатление агрессивно настроенного человека.

«Мужчину задержали на месте и передали полицейским, теперь ему придется отвечать за свою жестокость по закону», — указано в статье издания.

