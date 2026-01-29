Сообщения о блокировке пенсии: как распознать новую схему мошенничества

Мошенники нашли очередной способ обманывать пенсионеров, чтобы завладеть их данными. Теперь злоумышленники высылают сообщения о блокировке пенсии. Как определить опасность и что делать, если по ссылке все же прошли, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По словам эксперта, если пришло странное сообщение о блокировке пенсии, важно помнить, что такие уведомления рассылают мошенники.

«Вероятность блокировки пенсии в действительности очень мала, и расчет здесь делается в первую очередь на первую реакцию — панику и страх, при которых критическое мышление и логика работают хуже», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этом случае, продолжила она, как и с любыми подозрительными сообщениями, нужно придерживаться основного правила: никогда не переходить по ссылкам из этих писем, а всю информацию проверять самостоятельно.

«Оценить достоверность такого сообщения просто. Достаточно обратиться в соответствующую организацию лично или по телефону, указанному на официальном сайте», — добавила Бастрыкина.

Фейковые уведомления мошенники могут подделывать хорошо, и не все способны распознать подделку, подчеркнула эксперт.

«Если речь идет о письме, полученном по электронной почте, то там можно внимательно посмотреть адрес отправителя. Скорее всего, он будет незначительно отличаться от реального почтового адреса организации, от имени которой действуют злоумышленники. И если у вас появились сомнения, то надежнее всего будет проверить информацию самостоятельно», — предупредила специалист.

Если пользователь все-таки перешел по фишинговой ссылке и оставил мошенникам свои данные, то для начала стоит временно заблокировать свои банковские карты и сменить пароль от Госуслуг.

«Далее в зависимости от развития событий нужно принять решение о своих дальнейших действиях, включая обращение в правоохранительные органы», — заключила Бастрыкина.

