Обещали сжечь: переехавшему в РФ блогеру Бабичу отказали в выдаче аттестата на Украине

По информации издания, в соцсетях указано, что блогер Артур Бабич собирался поступить в один из российских вузов. Его представитель обратился в украинский колледж с просьбой выдать блогеру аттестат. В учебном заведении отказали. По информации представителя блогера, в колледже заявили о намерении сжечь официальный документ.

Директор блогера рассказал, что в настоящее время блогер ожидает получения российского паспорта. Документы уже поданы. Директор высказал мнение, что после получения официального документа блогеру стоит обратиться в российский вуз для обсуждения условий его поступления с учетом отказа в выдаче аттестата из украинского колледжа.

