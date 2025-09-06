В СК РФ допустили, что писатель-иноагент Быков* может оказать давление на свидетелей

Сотрудники СК РФ по Москве, которые расследовали дело иноагента Дмитрия Быкова*, допускают, что писатель может оказать давление на свидетелей, сообщил ТАСС.

По информации агентства, в тексте ходатайства СК аргументировано решение о заочном аресте иноагента. Сотрудники считают, что он может воспрепятствовать производству по делу, в том числе оказывать давление на свидетелей. В СК предположили, что иноагент может продолжить скрываться от органов следствия и суда.

По данным издания, адвокаты не согласны с мнением сотрудников правоохранительных органов. Они считают, что поводов для предположений о давлении на свидетелей нет. По их мнению, в деле подобные сведения также отсутствуют.

«По данным следствия, в октябре 2023 года он, находясь за пределами РФ, разместил видеоролик со своим интервью, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции», — сообщил ТАСС.

ТАСС напомнил, что иноагент Быков в публичном пространстве распространял сведения о ВС РФ, которые не соответствуют действительности. Это стало поводом для возбуждения дела. Писателю инкриминируют еще одну статью УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены российским законодательством об иностранных агентах. В частности, иноагент два раза разместил информацию в Сети, проигнорировав требования специальной маркировки.

Ранее стало известно, куда уехал и как жил племянник комика-иноагента Галкина** после начала СВО.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

**Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.