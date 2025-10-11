Обезболивающая инъекция привела к гибели 28-летней россиянки

Правоохранительные органы Липецкой области инициировали уголовное преследование против гражданина, проживавшего в Лев-Толстовском муниципальном образовании. Мужчина занимался осуществлением медицинской деятельности без соответствующего разрешения, что привело к гибели 28-летней пациентки. Соответствующее заявление распространило региональное управление Следственного комитета, сообщил ТАСС.

Согласно установленным фактам, в вечернее время 10 октября обвиняемый выполнил серию инъекций с использованием анальгезирующих средств женщине, имевшей диагностированное неврологическое расстройство. После проведенных манипуляций потерпевшая скончалась. В рамках досудебного производства следователи организовали осмотр территории, где произошел инцидента. Сотрудники также инициировали судебно-медицинское исследование для определения точных обстоятельств смерти.

«Чаплыгинским МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Лев-Толстовского района, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть женщины (п. "в" ч. 2 ст 238 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СК.

В настоящее время рассматривается ходатайство о применении меры пресечения в форме содержания под стражей. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает для фигуранта дела наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

