Обезьяна стала причиной блэкаута на всей территории Шри-Ланки

Министр энергетики Кумара Джаякоди проинформировал, что отключения электроэнергии по всей стране связаны с проникновением на электрическую подстанцию обезьяны, сообщил The Economic Times.

По данным издания, инцидент произошел в пригороде Коломбо. Животное забралось на электрическую подстанцию и задело трансформатор электросети. В итоге по всей территории островного государства зафиксированы проблемы с подачей электроэнергии.

«Обезьяна вступила в контакт с трансформатором нашей сети, что вызвало дисбаланс в системе», — сказал министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди.

По данным министра, в некоторых районах удалось восстановить электроснабжение за несколько часов. Однако на тот момент заявлять о полном восстановлении электроснабжения было преждевременно. Специалистам необходимо было время на выполнение работ.

Министерство энергетики также сообщило, что электроэнергия пропала на всем острове. По данным ведомства, причиной чрезвычайной ситуации стало проникновение обезьяна на объект. Информации о состоянии примата после падения нет. В министерстве по состоянию на вечер 9 февраля заявили о восстановлении подачи энергии по всей стране.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка собралась отправлять трудовых мигрантов в Россию.