Обезумевший преступник пытался зарубить бензопилой полицейских в американском доме престарелых

Преступник с бензопилой ворвался в американский дом престарелых, где угрожал постояльцам и пытался зарубить полицейских, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел несколько месяцев назад, однако информация о нем появилась в открытом доступе только сейчас. Оценить происшедшее можно при помощи видеозаписи. 41-летний Дэниел Эскалера ворвался в дом престарелых «Ривер Глен», расположенный в Иллинойсе. Сообщается, что обезумевший мужчина угрожал постояльцам.

По данным SHOT, мужчина находился под действием наркотических препаратов. На место происшествия прибыли полицейские. Мужчина напал на них. Сотрудники правоохранительных органов применили электрошокер. Было совершено несколько ударов тазером, но они не останавливали преступника. После одного из ударов, Дэниел упал, но сразу встал и накинулся с бензопилой в руках на полицейского.

«В результате нападения он был убит», — сообщил SHOT.

По данным канала, местная прокуратура проверила, имели ли право полицейские стрелять в нападавшего мужчину. Нарушений в их действиях не выявлено.

Ранее сообщалось, что в США задержали предполагаемого организатора теракта в «Крокус Сити Холле».