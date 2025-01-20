«Обилие купальников и шлепанцев»: кемеровчане массово участвовали в крещенских купаниях

Фотокорреспондент Сибдепо передал атмосферу праздника. Обряд начался с вечерней службы в храме. После того как в купели освятили воду, горожане начали крещенские купания. По мнению корреспондента, в этом году желающих было много. Создавалось впечатление, что на улице лето и люди пришли на пляж.

«Если бы не снег вокруг, из-за обилия купальников и шлепанц происходящие бы больше напоминало обычный день на пляже», — отметил корреспондент Сибдепо.

Корреспондент отметил, что в обряде обмывания принимали участие люди разного возраста. В этом году крещенских морозов не было. На территории дежурили сотрудники экстренных служб. Людям помогали заходить и выходить из проруби. Кемеровчане кутались в полотенца и халаты. Погреться они могли в специально оборудованных палатках.

На территории Кузбасса подготовили 40 купелей. В Кемерове для жителей были доступны две купели, размещенные в черте населенного пункта. Специалисты предупреждали жителей региона, что окунаться необходимо исключительно в хорошем самочувствии.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Воробьев поздравил всех православных со светлым праздником Крещения Господня.