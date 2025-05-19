В Магнитогорске гимнастка упала с «Колеса смерти» и скончалась

В Магнитогорске в субботу, 17 мая, произошла трагедия: 22-летняя Виктория Баландина, родом из Челябинска, погибла, получив травмы на арене цирка. Трагический инцидент случился в выходной день, когда цирковые представления не проводились. По заключению врачей, причиной смерти стало падение с четырехметровой высоты, повлекшее за собой перелом позвоночника.

Виктория Баландина имела звание кандидата в мастера спорта по акробатике и выступала в составе женской акробатической группы «FOX». О случившемся сообщила Алеся Митина, ее коллега по группе, которая также организовала сбор пожертвований в помощь семье погибшей.

Номер «Колесо смерти» известен своей повышенной опасностью и сложностью исполнения. Конструкция и особенности вращения практически исключают возможность страховки, а высота, на которую поднимается колесо, может достигать 10 м.

Важно отметить, что Баландина не являлась профессиональной цирковой артисткой и не имела отношения к «Росгосцирку» или Магнитогорскому цирку. Она участвовала в репетиции, когда произошел несчастный случай.

В тот день в здании находилась труппа цирка-шапито «Виват», готовящаяся к гастролям. «Колесо смерти» было установлено для фотосъемки, необходимой для таможенного оформления.

В связи со смертью Виктории Баландиной будет инициировано уголовное расследование. Следственные органы планируют выяснить, насколько законным было присутствие посторонних лиц на цирковой арене, а также проверить соблюдение правил техники безопасности.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни знаменитый дрессировщик Виктор Кудрявцев.