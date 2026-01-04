Обломки на предприятии и в жилых домах: какие последствия атаки дронов зафиксировали в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале проинформировал о последствиях атаки ВСУ на регион при помощи БПЛА.

Согласно данным Минобороны РФ, над территорией Рязанской области в период с 07:00 до 09:00 воскресенья, 4 января, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА. Глава региона Малков сообщил, что обломки дронов противника частично повредили два частных дома, расположенные в Михайловском районе.

По информации губернатора, помощь жителям медиков понадобилась, но необходимости в госпитализации не было. Россиянам помогут в кратчайшие сроки ликвидировать последствия атаки ВСУ.

«Также обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий», — сообщил губернатор Рязанской области.

Глава региона уточнил, что вследствие падения обломков на территорию предприятия специалисты не заметили серьезного урона. Никто из сотрудников не пострадал. На места происшествия прибыли представители оперативных служб, которые оценивают материальный ущерб после атаки.

В случае обнаружения подозрительных объектов на улице рекомендовано обращаться в оперативные службы. Важно не игнорировать просьбы зайти в безопасные помещения во время объявления в регионе тревоги.

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 января российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную воздушную атаку.