Три дрона на Москву: ПВО сбила 90 БПЛА над девятью регионами России

В ночь на 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 БПЛА противника самолетного типа, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, над территорией Московского региона уничтожено 11 БПЛА. Три беспилотника направлялись в сторону Москвы. Наибольшее количество дронов уничтожили над территорией Брянской области — 37 БПЛА.

По данным ведомства, 22 БПЛА намеревались атаковать Курскую область, 11 — Калужскую, 4 — Тульскую, 2 — Воронежскую.

«1 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Орловской области», — указано в сообщении ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал в своем телеграм-канале, что в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница. Урон нанесен городу Губкин: выбиты окна, разбиты стекла, нарушены фасады домов, загорелось торговое помещение.

Фото: [ t.me/vvgladkov ]

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в телеграм-канале, что на место происшествий в регионе прибыли экстренные службы. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Глава призвал не прикасаться к любым непонятным предметам, обнаруженным на улице.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился предварительными данными — пострадавших нет. Данные могут обновиться по завершению осмотра территорий.

Ранее сообщалось, что над Московским регионом за вечер уничтожены десятки дронов.