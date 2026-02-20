«Вы еще молодая, заработаете»: обманутая мошенниками пенсионерка будет возвращать долг 103 года

История, которая могла бы лечь в основу сценария для социальной драмы, уже третий год разворачивается в Хабаровске, сообщает KP.RU . 71-летняя Мария (имя изменено) продала свою двухкомнатную квартиру, а затем, заявив, что действовала под влиянием мошенников, через суд вернула недвижимость обратно. Вот только деньги, полученные от покупательницы — почти три миллиона рублей, — возвращать она будет со скоростью улитки: по семь тысяч в месяц. При таком графике окончательный расчет наступит, когда бывшей владелице исполнится 103 года.

Все началось в марте 2023 года, когда пенсионерке позвонил лже-сотрудник Центробанка. Мужчина, представившийся Руковым, сообщил пугающую новость: на квартиру Марии якобы готовится переоформление посторонними лицами. Спасти жилье, по версии афериста, могла только срочная продажа. Дальнейшие инструкции не заставили себя ждать: мошенник продиктовал номер риелтора, к которому следовало обратиться.

Риелтор Наталья (имя изменено) восприняла звонок пожилой женщины как рядовой рабочий момент. При встрече пенсионерка произвела впечатление абсолютно адекватного человека. Она бойко отвечала на вопросы, жаловалась на одиночество после смерти мужа и уверенно говорила о желании переехать к дочери в Краснодар, чтобы заняться воспитанием внуков. В подтверждение своих слов Мария демонстрировала коробки, которыми была заставлена комната, — вещи якобы уже собирали к переезду.

Никаких сомнений в здравом уме продавца у Натальи не возникло. Когда выяснилось, что у самой риелтора есть интерес в приобретении жилья (собственных средств хватало лишь на половину суммы, остальное пришлось брать в трех кредитах), сделка показалась обоюдовыгодной. Стороны оценили квартиру в три миллиона, месяц собирали документы и в итоге оформили куплю-продажу через МФЦ. Деньги по настоянию продавщицы положили в банковскую ячейку.

Но ключи от нового жилья покупательница так и не получила. Получив доступ к деньгам и переведя их на счета, продиктованные все тем же Руковым, пенсионерка внезапно «прозрела» и отправилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Началась судебная эпопея. В мае семья Марии подала иск о признании сделки недействительной. Несмотря на то, что психолого-психиатрическая экспертиза признала пенсионерку вменяемой и отдающей отчет своим действиям, суды встали на сторону пожилой женщины. Ключевым аргументом стало утверждение, что у Марии «не была сформирована воля к продаже» — формулировка, которую Наталья считает надуманной.

Попытки заключить мировое соглашение успеха не имели. По словам Натальи, родственники пенсионерки вели себя агрессивно, а их юрист прямо заявила: «Вы еще молодая, заработаете». В итоге апелляционная инстанция, а затем и кассационный суд во Владивостоке оставили квартиру за Марией, обязав ее вернуть полученные деньги.

Однако механизм возврата поверг покупательницу в шок. С февраля 2026 года пенсионерка должна выплачивать долг, но сумма ежемесячных отчислений, с учетом сохранения прожиточного минимума, составляет смехотворные семь тысяч рублей. При текущем остатке долга в 2,74 миллиона рублей полный расчет растянется на три десятилетия.

«Истцы как-то нашли деньги, возможно, скинулись дочери, я не знаю точно, и перечислили мне 105 тысяч, чтобы показать суду, что они платят. При этом я постоянно прихожу на встречи с судебным приставом-исполнителем. Там мне сообщили, что в начале декабря они пытались приостановить производство. А после подали заявление на сохранение прожиточного минимума, этот иск удовлетворили. Получилось так, что с февраля она мне ежемесячно будет отправлять по семь тысяч рублей. На сегодняшний день она мне должна чуть более 2,74 миллиона», — объясняет Наталья.

Сейчас пострадавшая покупательница готовит обращение в Верховный суд, надеясь, что там учтут все обстоятельства дела. Адвокаты изучают перспективы, хотя понимают: российское право не является прецедентным, и даже громкая история Ларисы Долиной, оказавшейся в схожей ситуации, не гарантирует аналогичного исхода.

Пока же в хабаровской квартире по-прежнему живет пенсионерка, чья способность распоряжаться недвижимостью и финансами оказалась под вопросом, а на другом конце города семья с ребенком-инвалидом выплачивает кредиты за жилье, в которое им так и не суждено было въехать.

