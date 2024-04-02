Обманутый экс-супругой военный СВО добился погашения всех кредитов

Специалисты компании «Современная защита» помогают военным СВО сделать их кредитную историю чистой, сообщает vostokmedia.com . В числе благодарных клиентов оказался и участник специальной операции Ярослав Регеша, который по вине бывшей супруги был вынужден брать новый кредит, чтобы погасить старые.

Ярослав взял деньги в долг у тестя. Родственники подписали расписку. Брак просуществовал недолго. После развода мужчина выплачивал деньги за авто, которое досталось ему. Со временем выяснилось, что бывшая супруга оформила на его имя несколько микрозаймов. Мужчина не заметил, как стал работать только с целью погашения кредитов. Он брал новый, чтобы выплатить деньги по старым займам.

Периодически приморцу звонили с угрозами. Когда мужчина ушел на СВО, а дома осталась беременная возлюбленная, стало совсем беспокойно. В «Современной защите» военному помогли признать себя банкротом и закрыли все долги. Он с чистой совестью может выполнять боевые задачи в зоне СВО.

«Каких-то отдельных требований к данной категории лиц нет, наоборот часть мер поддержки участников СВО как раз касается сферы кредитования. Например, они могут воспользоваться кредитными каникулами по любому потребительскому кредиту, в том числе ипотечному. Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО. Стоит отметить, что после окончания кредитных каникул, платежи по кредитам возвращаются, и тут гражданин уже должен оценивать свою финансовую нагрузку», — рассказала юрист компании «Современная Защита» Марина Сенченко.

Марина Сенченко отметила, что военный СВО может в любом регионе РФ законно добиться аннулирования ряда долгов. Правительство оставило совсем немного обязательств, от которых участников спецоперации не освободили, например, алименты и обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

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