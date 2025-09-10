Обнуление нормативов и санкционные угрозы: эксперты рассказали, что происходит с курсом рубля

По мнению экспертов, одной из ключевых причин ослабления национальной валюты является активное восстановление импорта. Одновременно сокращается положительное сальдо платежного баланса страны, что также лишает рубль фундаментальной поддержки. Дополнительным негативным фактором стало решение регулятора об обнулении нормативов по обязательной репатриации и продаже валютной выручки для экспортеров. Принятые меры могли сократить предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.

Эксперты рассказали, что на курс влияют не только экономические факторы. Вероятность введения новых санкционных ограничений против России из-за геополитической ситуации также отразилась на изменениях финансовых показателей. Теме санкций в последнее время уделял внимание президент США Дональд Трамп. Участники рынка внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее экономист Пенкин рассказал, что ключевая ставка ЦБ не имеет прямого влияния на курс рубля.