Экономист пояснил влияние ключевой ставки Банка России на курс рубля

Действия Центробанка РФ в области денежно-кредитной политики продолжают оставаться ключевым фактором, влияющим на стоимость национальной валюты. Как пояснил в интервью радио Sputnik экономист Павел Пенкин, ставка рефинансирования оказывает на курс рубля не прямое, а опосредованное воздействие, запуская сложные экономические механизмы.

Раскрывая суть этой зависимости, эксперт отметил, что повышение ключевой ставки традиционно ведет к укреплению рубля. Это происходит потому, что дорогие деньги делают рублевые депозиты более привлекательными, а спекулятивные операции с иностранной валютой — менее выгодными. В результате предложение рублей на рынке сокращается, что и повышает их стоимость. Однако текущая экономическая ситуация диктует противоположные меры: большинство аналитиков ожидают снижения ставки для стимулирования экономической активности.

По словам эксперта, такой шаг будет иметь закономерные последствия. Снижение ставки сделает рублевые займы более доступными, что увеличит денежную массу в обращении. Банки начнут активнее скупать иностранную валюту, чтобы избавиться от избыточных рублей, что создаст дополнительное давление на национальную валюту и приведет к ее ослаблению.

В итоге, по мнению Пенкина, в ближайшее время стоит ожидать постепенного снижения курса рубля, однако резких обвалов не произойдет. Важным стабилизирующим фактором выступает сам Центральный банк, который не только устанавливает ключевую ставку, но и активно регулирует валютный курс, обеспечивая контролируемый и предсказуемый характер его изменений. Таким образом, ослабление рубля будет не стихийным, а управляемым процессом в рамках общей стратегии поддержки экономики.

Ранее сообщалось, что ставка ЦБ уже в сентябре снизится до 16%.