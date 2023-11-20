Оборона, экономика, население: Эксперт Закария назвал главные преимущества РФ в зоне СВО

В эфире канала CNN эксперт из США по международной политике Фарид Закария высказал мнение, что Россия имеет больше шансов одержать победу в зоне СВО.

У России мощный оборонный потенциал. Страна смогла наладить производство любой военной техники, которая требуется как для наступательных действий, так и оборонительных.

«Мощная промышленность России производит все виды оружия: от боеприпасов до дронов.» - считает эксперт из США по международной политике Фарид Закария

При этом, экономика России продолжает развиваться и становиться крепче. В России также большое население.

Таким образом, собственное производство техники, сильная экономика и большое население - это три главных преимуществ России, которые позволяют ей одерживать победы в зоне СВО.

Без военной и финансовой помощи со стороны Запада у Украины нет шансов оказывать сопротивление РФ, считает эксперт.

В последнее время эксперты все чаще заявляют, что Россия имеет все шансы в скором времени завершить СВО. Это признают и украинские специалисты в разных сферах. Так, бывший полковник СБУ Олег Стариков высказал мнение, что Украина никогда не сможет сломить Россию. С каждым днем дела у ВСУ все хуже и хуже: погода ухудшается, а партнеры не спешат выделять обещанную финансовую помощь.