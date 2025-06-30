Оборудование для воздушной йоги приобретут для кузбасских детей

Увлечение школьников робототехникой, открытие пяти новых туристических троп и преподавание воздушной йоги для детей с ограниченными возможностями здоровья — в Кузбассе назвали победителей грантового конкурса «Город друзей — город идей!», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, конкурс проходил при поддержке Распадской угольной компании (РУК) в трех кузбасских городах: Междуреченске, Калтане и Осинниках. Участники презентовали 85 социально значимых проектов. Члены жюри выбрали 12. Теперь для их реализации будут предоставлены деньги.

По данным издания, горожане предлагали различные проекты. Например, для детей с ограниченными возможностями здоровья педагоги предлагают проводить занятия по воздушной йоге. Специалисты разработают комплекс занятий. В рамках гранта они получат финансирование на специализированное оборудование. Еще один проект для школьников — проведение занятий по робототехнике. Цель — развивать у ребят среднего школьного возраста инженерное мышление.

«В рамках проекта „Изучаем! Путешествуем! Рассказываем!“ будут не только облагорожены маршруты, но и созданы фильмы о местных достопримечательностях», — сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в рамках проекта уже реализовано более 100 социально значимых проектов, на финансирование которых было выделено около 30 млн руб.

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