Обошлось без травм: в марафоне на чемпионате РФ произошел массовый завал лыжниц

По данным издания, завал произошел, когда спортсменки преодолевали спуск с поворотом. Лыжницы не травмировались, но у некоторых сломался инвентарь.

По данным издания, лыжница Елизавета Маслакова стала победительницей гонки на 50 км классическим стилем. Она не оказалась среди участниц, которые попали в завал. Спортсменке понадобилась 2 часа 28 минут и 5,7 секунды, чтобы преодолеть дистанцию. Серебром наградили Дарью Каневу. Спортсменка отстала от победительницы на 2,8 секунды. Третьей пришла на финиш Татьяна Сорина, которая по итогам соревнований 2022 года была признана олимпийской чемпионкой.

Издание отметило, что в воскресенье, 23 марта, в соревнованиях примут участие мужчины. Им также предстоит преодолеть дистанцию в 50 км.

Ранее стало известно, сколько заработал лыжник Клебо за шесть побед на чемпионате мира.