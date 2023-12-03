После ракетного удара ВСУ по территории Донецка в салоне красоты пострадало шесть человек

Представитель Следственного комитета России проинформировал, что под удар попал Ленинский район столицы ДНР. Согласно предварительным данным, противник применил снаряд 155 калибра. Было выпущено два снаряда.

Очевидец рассказала корреспонденту РИА Новости, что пострадало двухэтажное здание салона красоты. На первом этаже в это время проходило обучение нового мастера. Как только раздался звук разрыва, все легли на пол. Девушку, которая обучалась, ранило. Осколок попал ей в голову. На втором этаже также ранили женщину. Осколки попали в область живота.

«Мы все испугались, все в слезы, все плачем. У нас здесь студия красоты.», - рассказала очевидец происшествия Виктория.

Всего пострадало шесть человек. Медики оказывают помощь раненым.

В воскресенье, 3 декабря, ВСУ наносят удары по территориям Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватского района. Над территорией Кировского района Донецка с беспилотного летательного аппарата был сброшен один боеприпас. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о договоренностях с украинской стороной относительно контроля состояния российских пленных на территории Украины.