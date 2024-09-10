Обозреватель «Ридуса» Легуенко рассказал о предвыборной тактике Трампа и Харрис
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Обозреватель «Ридуса», заместитель главного редактора редакции Максим Легуенко спрогнозировал, как пройдут исторические дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис.
Эксперт уверен, что каждый из кандидатов уже выбрал тактику, которой будет придерживаться во время дебатов. Дональд Трамп намерен акцентировать внимание на непрофессионализме своего оппонента. Он напомнит об истории США и обратит внимание, что Харрис выступает членом партии, которая постоянно нагнетает обстановку вокруг «красной угрозы».
Команда Харрис уверена, что видео дебатов разрежут на маленькие ролики, которые будут транслировать в соцсетях и на телевидении. Задача Камалы — сделать что-то, что завирусится в сети. Достаточно одного яркого фрагмента, чтобы привлечь внимание публики. Так произошло в 2020 году. Во время дебатов вице-президент Майк Пенс перебил Харрис, которая в свою очередь сделала ему замечание. Этот момент разлетелся по всем соцсетям.
В настоящее время отрыв между Трампом и Харрис присутствует, но он не достигает высоких показателей, как это было при выдвижении кандидата в президенты Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис прокомментировал реакцию президента РФ Путина на новую кандидатуру на пост президента США.