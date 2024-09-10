Обозреватель «Ридуса» Легуенко рассказал о предвыборной тактике Трампа и Харрис

Эксперт уверен, что каждый из кандидатов уже выбрал тактику, которой будет придерживаться во время дебатов. Дональд Трамп намерен акцентировать внимание на непрофессионализме своего оппонента. Он напомнит об истории США и обратит внимание, что Харрис выступает членом партии, которая постоянно нагнетает обстановку вокруг «красной угрозы».

Команда Харрис уверена, что видео дебатов разрежут на маленькие ролики, которые будут транслировать в соцсетях и на телевидении. Задача Камалы — сделать что-то, что завирусится в сети. Достаточно одного яркого фрагмента, чтобы привлечь внимание публики. Так произошло в 2020 году. Во время дебатов вице-президент Майк Пенс перебил Харрис, которая в свою очередь сделала ему замечание. Этот момент разлетелся по всем соцсетям.

В настоящее время отрыв между Трампом и Харрис присутствует, но он не достигает высоких показателей, как это было при выдвижении кандидата в президенты Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис прокомментировал реакцию президента РФ Путина на новую кандидатуру на пост президента США.