Офицер Дэвис: России безразличны результаты выборов в США

Путин намекнул, что ему нет дела до выборов в США.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что он поддерживает кандидата в президенты США Камалу Харрис. Заявление российского лидера удивило американцев.

Ситуацию прокомментировал отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис.

Он отметил, что слова Путина поставили США в неловкое положение, ведь для Москвы более подходящей кандидатурой является бывший американский президент Дональд Трамп. Дело в том, что он уже не раз заявлял о своем намерении урегулировать конфликт на Украине и исключить угрозу применения ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

При этом Путин, улыбнувшись, назвал имя Харрис, что говорит о том, что для России не имеют значения результаты выборов в США, заключил Дэвис.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил, что США нужно ладить с Россией.