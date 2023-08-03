«Образованная и культурная»: Соседи рассказали о матери челябинского маньяка

Соседи челябинского маньяка рассказали, что его мама всегда была модницей, сообщает kursdela.biz . Несколько лет назад она похоронила мужа, а позже близкую подругу, после чего семья вела закрытый образ жизни.

Женщина, которой в настоящее время 72 года, всегда говорила соседям, что деревенская жизнь ей не нравится. Она была модницей и хотела быть в центре внимания. Женщина вела активный образ жизни: путешествовала, посещала выставки и концерты, ходила на танцы. Соседи считали ее образованной и культурной. Заниматься домашними делами и огородом ей не нравилось. После того, как умерла близкая подруга женщины, она и сама никуда не выходила, и к себе никого не приглашала.

Соседи были удивлены, когда узнали, что происходило в семье женщины. Согласно заявлением пострадавшей, которой удалось сбежать из дома, ее насильственно удерживал сын женщины. В плену она была 14 лет. Мужчина принуждал ее к интимной близости. Суд определил меру пресечения маньяку сроком на два месяца в СИЗО. Его мать также обвиняют в том, что она знала об удерживании заложницы, но не сообщала об этом правоохранительным органам. Женщина отрицает свою вину. Суд отпустил ее домой на время проведения следственных действий.