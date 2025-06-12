Обрушение горной породы в Якутии: есть пострадавшие, работа рудника приостановлена

Во время обрушения горной породы на руднике «Сарылах» в Якутии погиб сотрудник предприятия, сообщил телеграм-канал МЧС Республики Саха.

В ведомстве рассказали, что тело сотрудника извлекли из-под завалов. Было установлено, что человек погиб. Еще один сотрудник пострадал. Его госпитализировали. Медики оценили состояние пациента как удовлетворительное.

По информации МЧС, в настоящее время работа рудника приостановлена. Специалисты будут проводить меры для выявления причин происшествия — обрушения горной породы, которое произошло на горизонте с отметкой 286 метра. Во время инцидента рабочие занимались очистными работами.

«Всего на горизонте находилось 25 человек», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, на место происшествия направилась следственно-оперативная группа. После обрушения в руднике не было ни задымленности, ни запыленности. На место обрушения также оперативно прибыл отряд ВГСО. В устранении последствий и поиске пострадавших принимали участие 17 специалистов. Они задействовали три единицы техники. Сотрудники сразу установили, что под завалами могли оказаться два человека. По мере уточнения информации в МЧС предоставили обновленную информацию о ситуации на руднике. В настоящее время предварительная причина инцидента не указана.

Ранее сообщалось, что один из шахтеров погиб на руднике в Камчатском крае из-за обрушения пород.