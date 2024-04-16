Общественник Гелунов выступил против показа «Слова пацана» на ТВ

Общественник Максим Гелунов уверен, что в Волгоградской области зафиксирован рост преступности среди подростков после выхода сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте». После показа фильма по телевидению, ситуация обострится еще больше. Активист направил обращение председателю СК России Александру Бастрыкину, сообщает novostivolgograda.ru .

«Показ таких сериалов должен быть ограничен. Понятно, что те, кто хотят, посмотрят. Но премьера на телевидении — это новый виток внимания к этому произведению», — уверен общественник.

Премьерный показ сериала «Слова пацана» по телевидению стартовал в понедельник, 15 апреля, на телеканале НТВ. Многосерийный фильм о жизни преступных группировок Татарстана будут транслировать с понедельника по четверг в 23:00. Волгоградский общественник Максим Гелунов считает недопустимым показ фильма по телевидению. Сериал он назвал чернухой.

Общественник уверен, что молодое поколение идеализирует события, которые происходили в 90-ые годы. Сериал становится для них инструкцией, как необходимо создавать преступные группировки. Максим Гелунов уверен, что резонансные случаи с нападением подростков в регионе напрямую связаны с сериалом, пропагандирующим разбой. Так, компания молодых людей напала на мужчину в автобусе, а девочку-подростка избили в туалете.

«Не стоит недооценивать влияние кинематографа на сознание подростков. Все это мы уже проходили в конце 80-х и начале 90-х, когда выходили подобные произведения», — считает общественник.

Ранее мы сообщали, как вели себя тагильские бандиты в 90-ые годы: присматривали за вдовами убитых соратников и принуждали молодых девушек к занятиям проституцией.