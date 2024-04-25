Общественник Махмудов осудил предложение Хамзаева о временном запрете продажи алкоголя

Общественник Владислав Махмудов считает нерациональным и опасным предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить продажу алкоголя в торговых точках в дни майских праздников, сообщает rostovgazeta.ru .

Общественник уверен, что запрет продажи только усугубит ситуацию. Россияне начнут искать альтернативные способы, например, покупать фальсифицированную алкогольную продукцию. Даже если человек не пойдет на крайние меры, его отдых будет испорчен. Многие россияне традиционно отправляются на период праздничных выходных на природу.

«Наши люди уже давно по традиции отмечают эти праздники также, как и начало посевных, которые где-то уже закончились, а где-то только начинаются. Тем более, что Первое мая — это День солидарности трудящихся», — отмечает эксперт.

Эксперт не отрицает, что людям необходимо контролировать выпитую дозу алкоголя, уважать окружающих, вести себя культурно. Россияне могут достойно праздновать все торжества, не стоит обращать внимание на единичные случаи беспорядков.

В качестве альтернативы можно ввести запрет в конкретных регионах, но предварительно этот вопрос необходимо обсудить.

«Но запрещать продажу алкогольных напитков в эти дни не следует», — резюмирует собеседник RostovGazeta.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил с предложением запретить алкогольную продукцию на время майских праздников, о чем проинформировал на странице в мессенджере. Он предлагает сосредоточиться на почитании памяти, особенно 9 мая. Депутат заявил, что подобная практика давно применяется в некоторых регионах.

Полностью отказаться от распития алкоголя и посещения развлекательных мероприятий рекомендуют на Радоницу — церковный праздник, который наступает через девять дней после Пасхи.