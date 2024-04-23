Общественник Махмудов предложил отдавать конфискованные по всей России авто на СВО

Общественник Владислав Махмудов предлагает судебным приставам со всей России применить опыт Пермского края, где конфискованные автомобили были переданы в зону специальной военной операции, сообщает rostovgazeta.ru .

В Пермском крае у водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, изъявили автомобили. Позже их передали в зону СВО, сообщают местные СМИ. Общественник Владислав Махмудов положительно отреагировал на подобное нововведение. Эксперт уверен, что в регионе не нарушили закон. Уголовный кодекс разрешает конфискацию автомобиля при условии, если водитель нарушает ПДД не в первый раз. Потом дело рассматривают в суде, на основании которого принимают вердикт.

Эксперт уверен, что приставы всех регионов России должны поступать аналогично, как их коллеги из Пермского края.

«Переданные на фронт автомобили пойдут только на пользу нашим бойцам», — уверен собеседник.

Ранее автоюрист Михаил Сергеев заявил, что у пьяных водителей для нужд спецоперации будут конфисковывать джипы и кроссоверы. До этого автомобили продавали на торгах, а вырученные деньги передавали на СВО.