Общественник назвал возможную причину переноса срока оплаты за ЖКУ

Общественник Владимир Кузьмин высказал мнение, что перенос срока оплаты за ЖКУ — это способ снять социальную напряженность в обществе, сообщила rostovgazeta.ru.

Издание напомнило, что в Госдуме решили перенести крайний срок оплаты за коммунальные услуги. Ранее от абонентов требовалось внести плату до 10 числа каждого месяца, теперь — до 15. Общественник Владимир Кузьмин высказал мнение, что некоторые россияне вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. По мнению эксперта, до 10 числа не все граждане успевают получить заработную плату. Перенос сроков позволит снизить социальную напряженность среди населения.

Эксперт отметил, что с 1 июля 2025 года коммунальные услуги снова подорожают для жителей Ростовской области. Согласно распоряжению врио губернатора, рост составит 12%. Общественник считает, что в таком случае человек должен получать качественные услуги. Например, в Ростовской области жители оставляют жалобы на воду. Значит, необходимо проводить модернизацию очистительных конструкций. Кузьмин призвал организации правильно распределять средства, полученные после повышения услуг.

«Хочется верить, что с повышением цен руководство ресурсоснабжающих организаций займется вопросами качества. И направит эти деньги на модернизацию изношенных сетей», — сообщил RostovGazeta общественник Владимир Кузьмин.

Ранее сообщалось, что с актрисы Кожевниковой требуют 700 тыс. руб. через суд за ЖКХ и парковку.