С актрисы Кожевниковой требуют через суд около 700 тыс. руб. за неоплату ЖКХ и парковку

Известная актриса Мария Кожевникова на протяжении года не платила за жилищно-коммунальные услуги и парковку, и по этой причине с нее пытаются взыскать порядка 700 тыс. руб. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Взысканием долга занялась управляющая компания ЖК Level Barvikha Residence. Артистке принадлежат на Рублевке две квартиры, парковка и два неких складских помещения. Кожевникова якобы не платила за все это имущество на протяжении последнего года, и сумма с учетом оплаты государственной пошлины доходит до 700 тыс. руб.

«Мария рассказала, что в курсе про судебное разбирательство и с ним уже работают юристы», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что московский мировой суд постановил взыскать с актера Константина Хабенского задолженность по коммунальным платежам, которую он задолжал фонду капитального ремонта. Артист задолжал за электро- и теплоэнергию, а также плату за жилплощадь. Информация о размере задолженности Хабенского и о том, как долго он не оплачивал счета, не разглашается.