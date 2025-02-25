Общественник рассказал о связи между действиями застройщиков и пробками

Общественник, житель микрорайона Снегири в Новосибирске Михаил Михайлов высказал мнение, что в ближайшее время решить проблему с пробками в городе не получится. По его мнению, главная причина неудобств горожан — отсутствие плана строительства, сообщил atas.info.

Общественник высказал мнение, что раньше при строительстве микрорайонов учитывали количество жителей. Вблизи жилых домов строили школы, детские сады и больницы. По его мнению, в современное время стандарты строительства изменились в худшую сторону.

«Все, что строится сейчас вокруг, делается без плана, без социальной инфраструктуры. И улучшения я не вижу», — прокомментировал общественник, житель микрорайона Снегири Михаил Михайлов.

Общественник Михайлов считает необходимым в первую очередь регулировать действия застройщиков, которые постоянно возводят жилкомплексы. На корректировку генплана Новосибирска может повлиять прокуратура.

По мнению экспертов, пробки образуются по ряду причин: отсутствие метро, недостаточное количество общественного транспорта, неразвитая городская электричка.

«Эта электричка у черта на куличиках — люди просто не будут этим пользоваться. Опять же надо понимать, что это сервис. Это не электричка ради электрички. Этого понимания в руководстве до сих пор нет», — отметил блогер-урабнист, автор канала «Город для людей» Аркадий Гершман в беседе с Atas.Info.

Житель района, где постоянно образуются пробки, рассказал о своей жизни. Ежедневно он выходит из дому на 2,5 часа раньше начала рабочего дня. Иначе он опоздает из-за перегруженности дорог. Вызвать такси проблематично. К тому же его стоимость в час-пик может достигать 1 тыс. руб. за небольшое расстояние.

Ранее урбанист Мельников призвал комплексно решать проблему пробок в Тюмени.