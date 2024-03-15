Общественник Савоськин: аэропорт в Тюмени не защищен от террористического акта

Общественник Алексей Савоськин высказал мнение, что аэропорт Рощино в Тюмени не защищен должным образом в условиях высокого риска террористических атак, сообщает nashgorod.ru .

Общественник Савоськин уверен, что администрация аэропорта преследует исключительно коммерческие цели. Они зарабатывают большие деньги за счет платной парковки, расположенной на территории аэропорта.

Администрация разрешила долгосрочную парковку, которая на информационном блоке названа краткосрочной. Активист поясняет, что террорист может совершить преступление и успеть покинуть территории России.

«Например, террорист может сейчас оставить заряженный автомобиль с 1 тонной тротила, спокойно в течении 3-4 часов покинуть территорию России и удаленно взорвать вокзальный комплекс. Это реальная ситуация, которую организовал менеджмент аэропорта», — говорит Алексей Савоськин.

Возле парковки ведутся строительные работы. Специалисты из Турции проходят на площадку без досмотра, что также противоречит общепринятым правилам.

Общественник направил официальный запрос директору ФСБ России Александру Бортникову с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Он уверен, что сотрудники различных ведомств также пользуются услугой аэропорта и не раз могли наблюдать различные нарушения. Однако никто не проверял работу аэропорта.

«Прошу обеспечить антитеррористическую защиту аэропорта Рощино со стороны привокзальной площади, исключить нахождение автомобилей на парковке более 15 минут, отменить взимание оплаты за остановку для посадки/высадки пассажиров», — просит общественник.

Ранее мы сообщали, что 14 марта пассажирский Boeing 777 совершил вынужденную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса из-за технической неисправности.